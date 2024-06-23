محافظ الغربية يوجه بتشجير المحاور والطرق والميادين العامة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم الأحد ، بجولة لمتابعة استمرار الاعمال في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات - بسيون وتفقد الشوارع المقترح رصفها بكفر الزيات خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

بدأت الجولة بمتابعة اعمال فرد وتشغيل طبقة السن بطريق كفور بلشاي بكفر الزيات - بسيون تمهيدا لاعمال الرصف باجمالي طول ٢١٠٠ م ابتداءا من نهاية المرصوف حديثا بطول ٥٠٠ م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول ١٣٠٠ م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة اخرى امام قرية دقرن بطول ٣٠٠ م ومتوسط عرض ٧,٥ م ، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

واكد المحافظ خلال الجولة أن رصف الطريق اتى استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق ، مشيرا الى اهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون .

واستمرت الجولة بتفقد الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، مؤكدا على ان اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وخلال الجولة وجه رحمي باستمرار زراعة اشجار مثمره واخرى للزينة في اطار المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجره ، مؤكدا ان المحافظة قامت بوضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

واكد المحافظ حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية و الميادين العامة والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، وذلك لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين.

جاء ذلك بحضور عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.