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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرطوبة تتجاوز 90%.. الأرصاد تحذر من الحرارة المحسوسة وتكشف مدة الموجة الحارة

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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وموقف الموجة الحارة من الاستمرار في فصل الصيف.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع فضائية صدى البلد، أن هناك موجة حارة مستمرة خلال الأسبوع الجاري، وحتى بداية الأسبوع المقبل، مؤكدة أن درجات الحرارة سوف تكون أعلى من الأسبوع الماضي بحوالي 3_4 درجات مئوية.

وتابعت: هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، وهو منخفض جوي مصاحب بكتل هوائية شديدة الحرارة ، لافتة إلى أن نسب الرطوبة سوف تتجاوز 90% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، و 80% في القاهرة الكبرى.

واختتمت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، مشيرة إلى أن درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري سوف تتراوح بين 39_40 درجة مئوية خلال فترة النهار، معلقة: درجة الحرارة المحسوسة تتجاوز 40 درجة مئوية.


https://www.youtube.com/watch?v=jm4PAA5aiIg

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