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الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

اليوم.. البنوك تفتح أبوابها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك

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تعود البنوك للعمل بداية من اليوم الأحد 23 يونيو 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التي امتدت 9 أيام متتالية، لتفتح أبواب فروعها للجمهور في المواعيد الرسمية من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 مساء.

كانت البنوك أغلقت أبوابها 9 أيام متتالية بمناسبة إجازة عيد الأضحى، بداية من يوم الأحد الماضي التي سبقها يومي العطلة الأسبوعية الرسمية الجمعة والسبت، وفق تعليمات البنك المركزي.

ويضم القطاع المصرفي المصري عدد 37 بنكا خاضعا تحت رقابة البنك المركزي بعدد يتجاوز 5 آلاف فرع بجانب بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وفق قانون نشأته.

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