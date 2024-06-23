تنسيق الجامعات 2024.. كل ما تريد معرفته حول نظام الدراسة يـ "حقوق حلوان"

اعلنت جامعة حلوان عن مميزات ومعلومات عن كلية الحقوق بالجامعة وذلك لطلاب الثانويه العامه لهذا العام

اوضحت الجامعة ان الكلية أنشئت عام 1995 بموجب القرار الوزاري رقم 23 لعام 1995، وبدأت الكلية مسيرتها الأكاديمية في العام الجامعي 1995-1996 وسرعان ما أثبتت مكانتها كصرح تعليمي رائد في مجال القانون.

وفي عام 2000-2001 أصدرت الكلية أول مجلة علمية لها، مما عزز دورها في نشر البحوث القانونية ومواكبة التطور العلمي في هذا المجال.

وتتميز الكلية بسعيها الدؤوب لتخريج جيل من متميز في مجال القانون قادر على المنافسة في سوق العمل. وتحقيقًا لهذه الغاية، تجمع الكلية بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات العملية من خلال أنشطة متنوعة مثل اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ونماذج المحاكاة، بما في ذلك نموذج محاكاة جامعة الدول العربية وغيرها.

وتضم الكلية شعبتي الانتظام والانتساب، كما تقدم برنامجين متميزين: برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية وبرنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية، كلاهما بنظام الساعات المعتمدة.

وعلى صعيد الدراسات العليا، تمنح الكلية درجتي الماجستير والدكتوراه في الحقوق. يشمل برنامج الماجستير تخصصات متنوعة مثل القانون الخاص، العلوم المالية والضرائب، القانون العام، العلوم الجنائية، الشريعة الإسلامية، والتحكيم وطرق التسوية السلمية للمنازعات.

وتستعين الكلية بنخبة من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة العامة لتدريب الطلاب على المرافعات والتعامل مع القضايا المختلفة، مما يضمن تزويد الخريجين بالخبرات العملية اللازمة لسوق العمل.

وتؤكد كلية الحقوق بجامعة حلوان على التزامها بتقديم تعليم قانوني متميز يجمع بين الأصالة الأكاديمية والتطبيق العملي، مساهمة بذلك في إعداد جيل من القانونيين القادرين على خدمة المجتمعات المحلية والإقليمية.