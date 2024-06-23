ads
الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تنسيق الجامعات 2024.. كل ما تريد معرفته حول نظام الدراسة يـ "حقوق حلوان"

صورة توضيحية
صورة توضيحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعلنت جامعة حلوان عن مميزات ومعلومات عن كلية الحقوق بالجامعة وذلك لطلاب الثانويه العامه لهذا العام 

اوضحت الجامعة ان الكلية أنشئت  عام 1995 بموجب القرار الوزاري رقم 23 لعام 1995، وبدأت الكلية مسيرتها الأكاديمية في العام الجامعي 1995-1996 وسرعان ما أثبتت مكانتها كصرح تعليمي رائد في مجال القانون.

وفي عام 2000-2001  أصدرت الكلية أول مجلة علمية لها، مما عزز دورها في نشر البحوث القانونية ومواكبة التطور العلمي في هذا المجال.

وتتميز الكلية بسعيها الدؤوب لتخريج جيل من متميز في مجال القانون قادر على المنافسة في سوق العمل. وتحقيقًا لهذه الغاية، تجمع الكلية بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات العملية من خلال أنشطة متنوعة مثل اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ونماذج المحاكاة، بما في ذلك نموذج محاكاة جامعة الدول العربية وغيرها.

وتضم الكلية شعبتي الانتظام والانتساب، كما تقدم برنامجين متميزين: برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية وبرنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية، كلاهما بنظام الساعات المعتمدة.

وعلى صعيد الدراسات العليا، تمنح الكلية درجتي الماجستير والدكتوراه في الحقوق. يشمل برنامج الماجستير تخصصات متنوعة مثل القانون الخاص، العلوم المالية والضرائب، القانون العام، العلوم الجنائية، الشريعة الإسلامية، والتحكيم وطرق التسوية السلمية للمنازعات.

وتستعين الكلية بنخبة من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة العامة لتدريب الطلاب على المرافعات والتعامل مع القضايا المختلفة، مما يضمن تزويد الخريجين بالخبرات العملية اللازمة لسوق العمل.

وتؤكد كلية الحقوق بجامعة حلوان على التزامها بتقديم تعليم قانوني متميز يجمع بين الأصالة الأكاديمية والتطبيق العملي، مساهمة بذلك في إعداد جيل من القانونيين القادرين على خدمة المجتمعات المحلية والإقليمية.

 

الساعات المعتمدة الماجستير والدكتوراه بجامعة حلوان لطلاب الثانوية كلية الحقوق