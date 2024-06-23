أعلنت السلطات المحلية في المكسيك، مقتل عمدة بلدة (مالينالديبيك) "أكاشيو فلوريس غيريرو" جنوبي البلاد، خلال رحلة إلى قرية للسكان الأصليين، وتم فتح تحقيق في الواقعة.
وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم /الأحد/، أن مقتل "غيريرو" يأتي بعد مرور أيام قليلة من مقتل مسئول منتخب آخر من ولاية (غيريرو) وهو "سلفادور فيلالبا فلوريس"، الذي تم انتخابه خلال الانتخابات العامة التي أجريت، في 2 يونيو الجاري.
ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
العالم
المكسيك: مقتل عمدة جنوبي البلاد وفتح تحقيق في الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات المحلية في المكسيك، مقتل عمدة بلدة (مالينالديبيك) "أكاشيو فلوريس غيريرو" جنوبي البلاد، خلال رحلة إلى قرية للسكان الأصليين، وتم فتح تحقيق في الواقعة.
أعلنت السلطات المحلية في المكسيك، مقتل عمدة بلدة (مالينالديبيك) "أكاشيو فلوريس غيريرو" جنوبي البلاد، خلال رحلة إلى قرية للسكان الأصليين، وتم فتح تحقيق في الواقعة.