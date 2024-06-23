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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المكسيك: مقتل عمدة جنوبي البلاد وفتح تحقيق في الواقعة

الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية
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أعلنت السلطات المحلية في المكسيك، مقتل عمدة بلدة (مالينالديبيك) "أكاشيو فلوريس غيريرو" جنوبي البلاد، خلال رحلة إلى قرية للسكان الأصليين، وتم فتح تحقيق في الواقعة.
وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم /الأحد/، أن مقتل "غيريرو" يأتي بعد مرور أيام قليلة من مقتل مسئول منتخب آخر من ولاية (غيريرو) وهو "سلفادور فيلالبا فلوريس"، الذي تم انتخابه خلال الانتخابات العامة التي أجريت، في 2 يونيو الجاري.
ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

المكسيك أكاشيو فلوريس غيريرو