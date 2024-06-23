أوكرانيا: روسيا تحتفظ بأربع حاملات صواريخ كروز في البحر الأسود وبحر آزوف

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد بأن القوات الروسية تحتفظ بأربع حاملات صواريخ في البحر الأسود وبحر آزوف بينما لا توجد سفن حربية معادية في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن بيان الهيئة القول: "توجد سفينتان حربيتان في البحر الأسود، إحداهما حاملة صواريخ كاليبر، مع ما يصل إلى أربعة صواريخ. وفي بحر آزوف، هناك 8 سفن حربية معادية، 3 منها حاملة صواريخ كروز كاليبر، بإجمالي يصل إلى 20 صاروخا".

وقد تم إعلان حالة تأهب للغارات الجوية في كييف ومناطق أخرى عندما أطلقت القوات الروسية صواريخ كاليبر.