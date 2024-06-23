الرئيس البولندي يصل بكين في زيارة لمدة 5 أيام لبحث التعاون الثنائي

وصل الرئيس البولندي أندريه دودا إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة دولة تستغرق خمسة أيام لبحث التعاون الثنائي.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الأحد/ أن الرئيس البولندي وصل إلى مطار العاصمة الصينية وكان في استقباله نائب وزير الخارجية الصيني دنج لي.

وأشارت (سي جي تي إن) إلى أنه من المقرر أن يعقد دودا محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ورسم خطة لمستقبل تطوير العلاقات الثنائية، كما سيحضر الرئيسان مراسم توقيع عدد من وثائق التعاون.

وسيعقد الرئيس البولندي - خلال الزيارة - اجتماعات منفصلة مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعربت عن استعداد الصين العمل مع بولندا لاستغلال هذه الزيارة لتعميق الثقة السياسية المتبادلة وزيادة التبادلات والتعاون في عدة مجالات.

يشار إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لبولندا في آسيا، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 42 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

