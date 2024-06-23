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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحالة تمريض استقبال مستشفى العريش للتحقيق العاجل لعدم الانضباط

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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وجه الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء بإحالة تمريض الاستقبال بالفترة المسائية بمستشفى العريش العام إلى التحقيق العاجل.

جاء ذلك، خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة  ، ضمن سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة التى يجريها لتفقد المنشآت الطبية بالمحافظة والتى تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.

وخلال الجولة تفقد بدر أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، للاطمئنان على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى

وحرص الدكتور أحمد خلال الجولة، على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك الاستماع إلى آراء وشكاوي المرضى المترددين

كما اطلع على جداول ونوبتجيات الفريق الطبي المتواجد بالمستشفى مشددا على الالتزام بوضع تلك الجداول والعمل وفقا لها يوميا

وقام دبدر بمراجعة كشوف انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض، موجهاً بإحالة التمريض بالقسم للتحقيق العاجل ومشددا على تلبية جميع الاحتياجات من الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والالتزام بالزي الطبي داخل المستشفى.

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