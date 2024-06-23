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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طريقة جديدة لتناول الكيوي والاستفادة من فوائده.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشف الدكتور جوزيف سلهب طبيب المعدة والأمعاء عن طريقة افضل لاكتساب فوائد تناول ثمرة الكيوي مما تحتوى عليه من فوائد تعزز الصحة العامة وفقا لما نشرته صحيفة Daily Mirror.

وأضاف أن تناول ثمرة كيوي مع القشرة  يعزز فوائده فإنك تحصل على 50٪ أكثر من الألياف وبعض الفيتامينات الإضافية والمغذيات.

وأوضح في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى أنه ينبغي غسل الكيوي جيدا لإزالة الشعرات الصغيرة ويوصي أيضا باستهلاكها عندما تكون ناعمة بحيث تكون أسهل في الأكل.

وأن البعض قد يجد الأمر غريبا بعض الشيء ولكنه مفيد جدا لصحة الأمعاء ويحتوي على طن كامل من فيتامين "سي" و يسمح للبكتيريا الجيدة والنمو ويساعد على منع الإمساك.

ولكن اقتراحه المثير للجدل لم يسعد الجميع  بغض النظر عن الفوائد الصحية بسبب القشرة وأسباب تتعلق بالحساسية. 

إلا أنه أضاف إن قشرة الكيوي يمكن أن تكون رائعة للمظهر الخارجي فضلا عن الصحة الداخلية حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E الذي يستخدم في مستحضرات التجميل ولكن من الممكن أن يكون له تأثير مضاد للشيخوخة على بشرتك ويمكن أن يساعدك في الحفاظ على توهج صحي.

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