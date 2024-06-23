اليوم.. البنك المركزي يطرح 3 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 23 يونيو 2024، 3 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

ياتي طرح أذونات الخزانة من خلال عطائين، يبلغ عطاء الأذون الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، والثاني بقيمة 20 مليارا لأجل 364 يوما، فيما يتم طرح عطاء سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن استهدافها طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 418 مليار جنيه خلال شهر يونيو الجاري ، منها 16 عطاء أذون بقيمة 390 مليار جنيه ، و10 عطاءات سندات بقيمة 28 مليار جنيه.

وتتضمن الخطة قيام البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، بطرح أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و100 مليار لأجل 182 يوما ، و 90 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 80 مليارا ، خلال يونيو.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.