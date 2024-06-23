إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق أبو سمبل الدولي

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة على طريق أبوسمبل الدولى جنوب مدينة أسوان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل "دوبل كابينه" على طريق أبوسمبل بالقرب من منطقة كركر جنوب مدينة أسوان.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص كانوا على متن السيارة، وهم: "حماده على يونس، إبراهيم محمد البدوى، أحمد فتحى محمد، عمر حسنى حجازى، محمد سيد على، سلامه سمير".

تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقى العلاج اللازم .

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.