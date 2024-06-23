عصام بشارة: المبادرات الرئاسية قدمت قفزات في الرعاية الصحية للمرأة

تحدث الدكتور عصام بشارة مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لأمراض النساء والتوليد، عن مساهمات المبادرات الرئاسية فى النهوض بالمنظومة الصحية، قائلا:" المبادرات الرئاسية قدمت قفزات فى الرعاية الصحية خاصة للمرأة، وهى بذلك تقديم للأسرة المصرية مما ينعكس على المجتمع ككل".

وأضاف عصام بشارة، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن تقديم خدمات التامين الصحى الشامل فى 6 محافظات من خلال أقسام النساء والتوليد فى كل المستشفيات، ولدينا مستشفيات تخصصية كإيزيس فى الأقصر وصحة المرأة فى بورسعيد وهى تقدم كل الخدمات الصحية الخاصة بالسيدات.

تابع عصام بشارة، الاكتشاف المبكر لأورام سرطان عنق الرحمة سهل من خلال إحالة الفئات الأكثر عرضة له من وحدات الرعاية الأولية للمستشفيات لتلقى العلاج المناسب فى وقت مبكر وحاسم وهو يأتى فرصة للتعافى، ونحن نقدم هذا النوع من الفحوص فى وحدات طب الأسرة ومراكز الرعاية الأولية.