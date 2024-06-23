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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تعطل الرحلات الجوية المغادرة من ‎مطار مانشستر بسبب انقطاع الكهرباء

مطار مانشستر
مطار مانشستر
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تسبب انقطاع الكهرباء في تعطل الرحلات الجوية المغادرة من مطار مانشستر في بريطانيا.

وذكرت شبكة "SKY NEWS" البريطانية أن جميع الرحلات الجوية المغادرة من مطار مانشستر، الأحد، تواجه الإلغاء أو التأخير الشديد بعد مشكلة في إمدادات الطاقة.

وذكر التقرير أن المطار والعديد من المباني الأخرى تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحلية.

وقال متحدث باسم مطار مانشستر إن من المرجح إلغاء عدد "كبير" من الرحلات الجوية، مطالبًا المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وأضافت الشبكة لاحقًا أن التيار الكهربائي عاد، لكن الخدمات ستظل متأثرة طوال اليوم مع استئناف العمليات ببطء، دون أن تذكر مصدرها.

 

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