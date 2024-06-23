مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق برنامج الدورات الصيفية المكثفة

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان عن بدء التسجيل في برنامج الدورات الصيفية المكثفة.

يأتي هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، وبإشراف الدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

ويقدم البرنامج دورات في مجموعة متنوعة من اللغات تشمل الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية، التركية، العبرية، والفارسية. وقد تم تخصيص أسعار مميزة لطلاب وخريجي جامعة حلوان وجامعة حلوان الأهلية.

يعتبر مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المؤسسات الرائدة في مجال تعليم اللغات، حيث يخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين.

ويهدف المركز إلى إتاحة الفرصة لقطاع واسع من المجتمع للحصول على تعليم عالي الجودة في مجال اللغات الأجنبية والترجمة، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأكد الدكتور شادي الكردي، مدير المركز، أن المركز يتبع خطة ورؤية مستقبلية تتماشى مع متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول إلى معايير الجودة العالمية. ودعا الراغبين في الالتحاق بالدورات إلى سرعة التوجه إلى مركز اللغات للتسجيل.

للاستفسار والحجز، يمكن التواصل عبر:

- البريد الإلكتروني: language.centre@commerce.helwan.edu.eg

او من خلال الموقع الإلكتروني للمركز: http://arts.helwan.edu.eg/?page_id=1282

او من خلال صفحة المركز على فيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057290088596

رقم الواتس اب: 01018611471