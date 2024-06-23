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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: نصف الكرة الأرضية سيعاني من ارتفاع الحرارة.. والآخر فيضانات وأعاصير

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تحدث الدكتور تحسين شعلة رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية والبيئة عن مخاطر التغيرات المناخية وانعكاساتها على دول العالم، قائلا: "تزداد شدة وحدة الكوارث الطبيعية نتيجة للجنب السلبى من جميع الدول، وما يحدث الآن سيستمر وستزداد الآثار المدمرة له تصاعديا".

وأضاف تحسين شعلة، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه بمجرد ظهور ظاهرة النينو ولكن طول مدة استمرارها هو نتيجة لزيادة الإنبعاثات الكربونية وانبعاثات غاز الميثان، موضحا أننا نعانى من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة التى كونت إطار على الغلاف الجوى، وظهرت نتيجة الاحتباس الحرارى مع وجود الإنفجارات الشمسية المستمرة، ما ينتج عنه أشعة جيومغناطيسية والتى لها آثار مدمرة على الصحة العامة.

ولفت تحسين شعلة إلى أن نصف الكرة الأرضية سيعانى من ارتفاع درجات الحرارة وبشكل غير مسبوق وجفاف، ونصف الكرة الآخر سيعانى من فيضانات وأعاصير وأمطار، ويجب على جميع الدول اتخاذ قرارات ضرورية.

الطقس - شديد الحرارة خبير