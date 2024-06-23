أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 534 ألفا و360 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 534 ألفا و360 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1270 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8019 دبابة و15 ألفا و398 من المركبات المدرعة و14 ألفا و195 من النظم المدفعية و1108 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و863 من أنظمة الدفاع الجوي و2321 من صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2377 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و19 ألفا و248 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و355 طائرة بدون طيار".