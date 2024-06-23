أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يونيو 2024

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 23 يونيو 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3571 جنيه للبيع، و3582 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3125 جنيه للبيع، و3135 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2678 جنيه للبيع، و2687 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2089 جنيه للبيع، و2096 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25 ألف جنيه للبيع، و25.08 ألف جنيه للشراء.

وسجلت سعر سعر أوقية الذهب نحو 2346 دولار للبيع، و2347 دولار للشراء.