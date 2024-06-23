أسعار الدولار اليوم الأحد 23 يونيو 2024

استقرت أسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 23 يونيو 2024 وذلك عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع.

.وسجل سعر الدولار في بنكي (مصر، والأهلي المصري) نحو 47.66 جنيه للشراء و 47.76 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك نحو 47.66 جنيه للشراء و 47.76 جنيه للبيع، في بنوك (القاهرة، والتجاري الدوليCIB، وقناة السويس، و العربي الإفريقي الدولي، وكريدي أجريكول، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي، وإيجي بنك)

وبلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه في بنوك (ميد بنك، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي) .

وبلغ أدنى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع في بنكي (المصري لتنمية الصادرات، وQNB).

كما بلغ سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، في بنوك (المصرف المتحد، والأهلي المتحد، والعقاري المصري العربي، والبركة، و HSBC).

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في بنك الشركة المصرفية ساييب.

وسجل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

