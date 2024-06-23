رئيسة الهند: اتفقنا مع بنجلاديش على العمل معا من أجل تعزيز العلاقات في المجالات كافة

أكدت الرئيسة الهندية، دروبادى مورومو، أنها اتفقت مع رئيسة بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، على العمل معا؛ من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وقالت الرئيسة الهندية - في بيان اليوم الأحد، بشأن محادثاتها مع رئيسة وزراء بنجلاديش أثناء زيارتها الرسمية إلى الهند والتي استغرقت يومين - "سعدت بلقاء الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش مرة أخرى" مشيرة إلى أن هذا اللقاء جاء بعد فترة قصيرة من حضور رئيسة وزراء بنجلاديش لمراسم أداء الحكومة الجديدة في الهند لليمين القانونية، وأن هذه التفاعلات المنتظمة تعكس روح الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأضافت: "اتفقنا على العمل معا من أجل تعزيز العلاقات في المجالات كافة، بما فيها العلاقات الاقتصادية والشراكة في مجال التنمية والتعاون في مجالات الدفاع وأمن الطاقة والتواصل" منوهة إلى أن بنجلاديش حققت تقدما اقتصاديا مهما، وأن البلدين يتحركان للأمام بسرعة من أجل دعم التعاون الثنائي في مجالات متعددة ودخول قطاعات جديدة، معربة عن ثقتها في أن ذلك سيساعد على رسم مسار مستقبلي للعلاقات بين البلدين.

من جانبه، أشار وزير الشئون الخارجية الهندي، إس. جايشانكار، إلى أنه كان هناك تعاون مكثف بين الهند وبنجلاديش أثناء زيارة رئيسة وزراء بنجلاديش للهند، لافتا إلى أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال هذه الزيارة تبرهن على اتساع نطاق العلاقات الثنائية.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي - في تدوينة نشرها اليوم على منصة إكس /تويتر/ - "إن نطاق العلاقات بين الهند وبنجلاديش اتسع ليشمل المجالات البحرية والفضائية والرقمية والصحية والخضراء والعسكرية ومجالات السكك الحديدية ومعالجة آثار الكوارث".

وأضاف: "أن البلدين يتعاونان عبر كافة مجالات المساعي الإنسانية.. إنني واثق من الروابط بين البلدين ستزاد قوة تحت قيادة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة".

من ناحيتها، صرحت رئيسة وزراء بنجلاديش، بأن علاقات بلادها مع الهند تنمو بصورة نشطة وسريعة لم يسبق لها مثيل، معربة عن امتنانها لرئيس الوزراء الهندي؛ لقيامه بتوجيه الدعوة لها لزيارة الهند، مشيرة إلى أن هذه تعتبر أول زيارة تقوم بها للخارج منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في بنجلاديش وتشكيل حكومتها الجديدة في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت: "إن الهند دولة صديقة وجارة كبيرة لبنجلاديش، وأنها شريك إقليمي مهم أيضا، وإن البلدين وضعا مسارا مستقبليا لمساعدة بنجلاديش على أن تصبح دولة ذكية وفقًا لرؤيتها بالنسبة لعام 2041، ويتطلعان معا من أجل دعم علاقاتهما الثنائية".

وأشارت رئيسة وزراء بنجلاديش إلى أنها وجهت الدعوة إلى رئيس الوزراء الهندي لزيارة بلاده في أقرب وقت مناسب.