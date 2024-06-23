المجلس النرويجي للاجئين يدعو المجتمع الدولي للتدخل لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى السودان

دعا المستشار الإعلامي الإقليمي لشرق أفريقيا في المجلس النرويجي للاجئين "كارل شيمبري" اليوم /الأحد/ المجتمع الدولي للتدخل لتسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى السودان، مطالبا كافة الأطراف السودانية باحترام وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة.

وقال شيمبري ـ في تصريح خاص لقناة ( الحرة ) الأمريكية من نيروبي ـ إن المجلس النرويجي للاجئين موجود على الأرض في مناطق مختلفة من السودان بما فيها إقليم درافور إلا أنه لا يستطيع مواجهة التحديات بسبب استمرار النزاعات والعنف مما يصعب من عملية توزيع المساعدات الانسانية في بعض أنحاء البلاد.

وحمل المستشار الإعلامي الإقليمي لشرق أفريقيا في المجلس النرويجي للاجئين، المجتمع الدولي مسؤولية تدهور الأوضاع في السودان قائلا "إن العالم سمح بتداعي الوضع في هذا البلد وعلينا أن نتذكر إلى جانب المدنيين العالقين في السودان هناك ملايين فروا بسبب العنف الدائر ويعيشون ظروف صعبة".