الهند تؤكد في مجلس الأمن أنها تهدف إلى تحقيق السلام والأمن للشعب الأفغاني

أعلن نائب مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة السفير " آر. رافيندرا " أن بلاده تهدف إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار للشعب الأفغانى.

جاء ذلك فى معرض البيان الذي ألقاه السفير الهند خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولى بشأن التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وقال السفير الهندي في بيانه الذى نشر اليوم " إن الهند ترتبط بعلاقات تاريخية وحضارية مع شعب أفغانستان، وإن هدفنا هو السعى لتحقيق السلام الدائم والأمن والاستقرار في أفغانستان لأنها دولة جارة لنا ".

وأضاف " أنه يتعين على المجتمع الدولى التركيز على الأولويات الرئيسية بالنسبة لأفغانستان، والتى تتضمن مكافحة الإرهاب وحماية حقوق المرأة والأطفال والأقليات، ومكافحة عمليات تهريب المخدرات، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية لمساعدة شعب أفغانستان، وأنه من المهم أيضا عدم السماح باستخدام أراضى أفغانستان لغرض زعزعة الاستقرار في المنطقة وتشجيع الإيدلوجيات المتطرفة ".

وسلط السفير الهندي الضوء على جهود الهند لمساعدة الشعب الأفغانى، مشيرا إلى أنها قدمت مساعدات انسانية ومادية تضمنت 50 ألف طن مترى من القمح و250 طنا من المعونات الطبية و25 طنا من معونات الإغاثة للمساعدة على التعافى من آثار الزلزال هناك، وأن الهند تواصل تقديم منح دراسية لأكثر من أربعة آلاف طالب أفغانى، كما قامت الهند بدعم أكثر من 500 مشروع للتنمية في كافة الأقاليم الأفغانية البالغ عددها 34، وأنها تركز على دعم مشروعات الطاقة وإمداد المياه وربط الطرق والرعاية الصحية والتعليمية والزراعية وبناء القدرات.

وأشار نائب مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن بلاده تشترك مع العديد من وكالات الأمم المتحدة في بذل الجهود الإنسانية وأنها ستستمر في التعاون التام لدعم كل مبادرة تهدف إلى مساعدة المجتمع الأفغانى.