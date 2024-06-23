كوبا أمريكا 2024| منتخب المكسيك يجتاز عقبة جامايكا بصعوبة

اجتاز منتخب المكسيك عقبة نظيره جامايكا بفوز صعب بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب إن آر جي ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

كوبا أمريكا 2024

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم استحواذ لاعبي المنتخب المكسيكي على الكرة في أغلب الأوقات.

وفي الشوط الثاني، سجل ميشايل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي ومنتخب جامايكا، هدفًا في الدقيقة 52، ولكن ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل.

وأحرز جيراردو أرتياجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 بتمريرة من زميله لويس رومو، ليفوز منتخب المكسيك على جامايكا بنتيجة 1-0.

وبتلك النتيجة، حصد منتخب المكسيك أول 3 نقاط له، ليحتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا 2024، بفارق الأهداف عن منتخب فنزويلا المتصدر، بينما تذيل منتخب جامايكا الترتيب بلا نقاط، فيما حل الإكوادور ثالثًا بلا نقاط أيضًا.