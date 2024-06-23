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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار يتجول في باس ساساندرا قبل الانتخابات الرئاسية

رئيس الحزب الديمقراطي
رئيس الحزب الديمقراطي تيجاني تيام
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يقوم رئيس الحزب الديمقراطي تيجاني تيام، بجولة في جنوب غرب كوت ديفوار. وهو موجود في ناوا منذ الخميس 20 يونيو. وتتيح له هذه الزيارة الميدانية بجس نبض توقعات المواطنين، قبل اجراء الانتخابات الرئاسية ب16 شهرًا.

وذكر راديو فرنسا الدولي في نشرته الافريقية أن هذه الجولة تهدف إلى الاستماع إلى الإيفواريين. فإن ناوا هي واحدة من المناطق الثلاث التي فاز بها الحزب الديقراطي في عام 2023. هذا الحزب يدرك جيدًا أن باس ساساندرا مستودع مهم للأصوات.

وبدوره قال سومايلا بريدومي المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "إنها إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة. وتمثل 40% على الأقل من الناخبين على القائمة الانتخابية بعد مقاطعة أبيدجان.

ومنذ بداية العام الحالي، أعيد تشكيل الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، بما في ذلك تعيين 16 من كبار الممثلين على مستوى كل مقاطعة، للاستجابة بسرعة أكبر لاحتياجات النشطاء في الميدان. وبالنسبة لتيجان تيام تعد هذه الجولة أيضًا طريقة لمعرفة ما إذا كانت هذه المنظمة الجديدة تعمل بشكل صحيح.

رئيس الحزب الديمقراطي تيجاني تيام كوت ديفوار باس ساساندرا الانتخابات الرئاسية