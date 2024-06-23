فقدان 3 أشخاص جراء انهيار أرضي في سويسرا

أعلنت السلطات في سويسرا أمس السبت فقدان ثلاثة أشخاص جراء انهيار أرضي بجنوب شرق البلاد بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن فرق الطوارئ تمكنت من إنقاذ سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على الثلاثة المفقودين.

كما تعرضت مناطق مختلفة من البلاد لأمطار غزيرة وذوبان للجليد، ما أسفر عن انعزال عدد من القرى الجبلية وقطع خطوط السكك الحديدية. ومن جانبها، دعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة والأنهار وعدم محاولة تصوير الفيضانات لأسباب تتعلق بسلامتهم.