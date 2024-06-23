ads
الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فقدان 3 أشخاص جراء انهيار أرضي في سويسرا

انهيار أرضي في سويسرا
انهيار أرضي في سويسرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت السلطات في سويسرا أمس السبت فقدان ثلاثة أشخاص جراء انهيار أرضي بجنوب شرق البلاد بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن فرق الطوارئ تمكنت من إنقاذ سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على الثلاثة المفقودين. 

كما تعرضت مناطق مختلفة من البلاد لأمطار غزيرة وذوبان للجليد، ما أسفر عن انعزال عدد من القرى الجبلية وقطع خطوط السكك الحديدية. ومن جانبها، دعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة والأنهار وعدم محاولة تصوير الفيضانات لأسباب تتعلق بسلامتهم.

فقدان أشخاص انهيار أرضي سويسرا