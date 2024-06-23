استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط وغرب غزة

استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل، وأُصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية استهدف مناطق وسط وغرب مدينة غزة. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت "وفا" بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا، وأُصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الجوي الذي استهدف بناية سكنية قرب برج الجوهرة في وسط مدينة غزة. كما استشهد مواطنان وأُصيب آخرون في غارة جوية مماثلة استهدفت منزلًا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال بشكل متقطع مناطق وسط وجنوب مدينة رفح، بينما نفذت طائرات الاحتلال غارة على منزل شمال مدينة رفح.

وأشارت المصادر الطبية إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لأحياء سكنية في مدينة غزة يوم أمس إلى 43 شهيدًا، إضافة إلى عشرات الإصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 37،551 مواطنًا وإصابة 85،911 آخرين، وفقًا لإحصاءات غير نهائية.