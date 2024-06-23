عالم الزلزال الهولندي يحذر من هزة أرضية يومي الإثنين والثلاثاء

تواصل توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، إثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها تحذيره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "أكس" من وقوع زلزال بقوة 7 ريختر قريبًا، إلى جانب مشاركته فيديو يروي فيه التفاصيل الخاصة بذلك الحدث.

وتداول رواد منصة "أكس" ما تم نشرة عالم الزلازل الهولندي عبر حسابه الرسمي قبل ساعات، بشأن حدوث زلزال قريبًا: "من المحتمل حدوث نشاط زلزالي كبير في وقت لاحق، وربما يصل إلى منتصف 7 درجات، كن على أهبة الاستعداد، فيديو جديد سوف يكون قريبا".

Potential for major seismic activity later today or tomorrow، possibly reaching mid 7 magnitude. Be on watch. New video will be up soon. pic.twitter.com/28JXwD4vXr — SSGEOS (@ssgeos) June 21، 2024

وقال العالم الهولندي عبر مقطع فيديو، إنه "في الإطار الزمني من 20 إلى 29 يونيو، سيكون لدينا اكتمال القمر، وسيسبقه عطارد والزهرة والمريخ بزاوية قائمة، وسيتبعه كوكب المريخ والزهرة وزحل بالتزامن، مما يؤدي إلى اقتراب هندسة الكواكب الحرجة، لذا هناك احتمالية إلى نشاط زلزالي أكبر، ولكن هناك احتمال زلزالي أكبر بالقرب من اكتمال القمر على الأرجح".

وتابع: "من الممكن أن يكون هناك بعض الزيادة الزلزالية في يومي الـ24 والـ25، نري قمة حمراء أعلى زاوية قائمة مع عطارد، وعادة يؤدي ذلك إلى الزيادة الزلزلية، وذلك نتجية لحدوث اقترانين للكواكب، وللمرة الثالثة نشهد تقلبات على شرق إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا يعني وجود خطر على تلك المناطق المشار إليها والموجودة بالقرب منها".