فلسطين.. استشهاد طفلين بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، باستشهاد طفلين بقصف على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأوضحت القاهرة الإخبارية أن قوات الاحتلال داهمت البلدة ونشرت في عدة أحياء، منها مثلث العمور، مما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة، حيث تعرض العديد من المواطنين لإصابات بالرصاص المطاطي وللاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتمت معالجتهم على الفور في الميدان.