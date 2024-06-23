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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| منتخب الإكوادور يسقط أمام فنزويلا بريمونتادا

مباراة الإكوادور
مباراة الإكوادور ضد فنزويلا
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سقط منتخب الإكوادور في فخ الهزيمة بريمونتادا أمام فنزويلا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الإكوادور بهدف دون رد، رغم الطرد المبكر الذي ضرب صفوفه، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المهاجم إنر فالينسيا الهداف التاريخي للمنتخب الإكوادوري؛ بسبب تدخله العنيف على لاعب المنتخب الفنزويلي في الدقيقة 22.

مباراة الإكوادور ضد فنزويلا 

أحرز جيريمي سارمينتو هدف الإكوادور الوحيد في اللقاء في الدقيقة 40 وذلك بـ10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني، حقق منتخب فنزويلا ريمونتادا على الإكوادور، بتسجيله هدفين متتاليين خلال 10 دقائق.

أدرك جهوندير كاديز التعادل لصالح المنتخب الفنزويلي في الدقيقة 64، ثم أضاف إدوارد بيلو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب فنزويلا جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب الإكوادور بلا نقاط في المركز الرابع والأخير، وذلك قبل مواجهة المكسيك وجامايكا التي تنطلق بعد قليل في نفس الجولة.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

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