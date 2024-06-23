روسيا تعلن تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأحد، عن تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة.

وكتب بوغوماز في حسابه على "تلجرام"، "في غضون ساعة، تم تدمير اثنتي عشرة طائرة بدون طيار، من بينها طائرتين مسيرتين فوق بلدة تروبشيفسكي، وإسقاط ثماني طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي بلدة براسوفسكي، وتدمير اثنتين فوق بلدة بوشيبسكي".

وأكد الحاكم عدم وجود أي إصابات أو دمار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.