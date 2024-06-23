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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نوران جوهر تُتوج ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش 2024

نوران جوهر
نوران جوهر
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توجت نوران جوهر لاعبة نادى بالم هيلز، والمصنفة الثانية عالميًا، بلقب بطولة العظماء الثمانية، PSA World Tour Finals 2023-2024 للإسكواش، للمرة الثانية على التوالى، وتكتب رقم تاريخى.

وتواصل نوران جوهر المصنفة الثانية وبطلة العالم تألقها وتتوج بلقب بطولة العظماء الثمانية التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزها فى المباراة النهائية على نور الشربينى المصنفة الأولى بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالي:
7-11، 11-2، 11-9، 11-10.

وانطلقت بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024 للإسكواش، يوم 18 يونيو واختتمت اليوم الموافق 22 من الشهر ذاته بقيمة جوائز مالية تصل إلى 224.5 ألف دولار.

رقم تاريخي

ونجحت نوران جوهر فى الدفاع عن لقب البطولة والفوز للمرة الثالثة بها لتصبح بذلك أكثر بطلة تتوج بلقب بطولة العظماء عبر تاريخها.

 

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