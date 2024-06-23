الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيرات بحرية تابعة للحوثين في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الإمريكية "سنتكوم"، إنها نجحت في تدمير ثلاث مسيرات بحرية تابعة للحوثيين مدعومة من إيران في البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم" في بيان لها أمس السبت: إنه "بشكل منفصل، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية."

وجددت سنتكوم النفي بادعاءات الحوثي بتنفيذ هجوم ناجح على حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN-69) واصفة إياها بـ"الكاذبة بشكل قاطع".