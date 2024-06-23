بكلمات مؤثرة.. المطربة شذى تعلن انفصالها عن زوجها

الأحد 23/يونيو/2024 - 02:34 ص

كشفت الفنانة شذى عن تفاصيل انفصالها، وذلك بعد فترة زواج استمرت أكثر من عام ونصف العام من رجل أعمال معروف.

وأكدت شذى، أنها في الوقت الحالي تركز في عملها، موضحة في تصريحات خاصة أن انفصالها عن زوجها رسميًا كان منذ أول العام.

ويشار إلى أن شذى احتفلت بعقد قرانها في ديسمبر قبل الماضي فى حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين، حيث حرص على التواجد كل من: مى كساب، المطرب حاتم فهمى وهيثم شاكر الذى شهد على عقد القرآن.

يذكر أن شذى طرحت قبل أيام أغنية جديدة تحمل اسم "ناجحة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعدد من المنصات الموسيقية.