الخارجية الهندية: زيارة رئيسة وزراء بنجلاديش لبلادنا دفعة للعلاقات المتميزة بين البلدين

أكد المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، رانذير جايسوال، أن زيارة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، إلى الهند ستُعطي دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث -في معرض تدوينة نشرها على منصة إكس "تويتر سابقا" أمس السبت، فيما يتعلق بهذا الشأن- "إنه أُقيمت مراسم استقبال لرئيسة وزراء بنجلاديش كشريك خاص، وذلك على اعتبار أنها أول ضيف يقوم بزيارة رسمية للهند بعد تشكيل الحكومة الهندية الجديدة".

وأضاف قائلا: "إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقد اجتماعا مع الشيخة حسينة وأعضاء الوفد المرافق لها، وأن وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي إس. جايشانكار، ووزيري الدولة جيتندرا سينج وكيترى فارذان سينج، حضروا مراسم الترحيب بالشيخة حسينة والمحادثات الثنائية التي جرت اليوم بين الجانبين.

وأشار المتحدث إلى أن رئيس الوزراء الهندي نوه إلى أنه التقى مع رئيسة وزراء بنجلاديش 10 مرات منذ عام 2019، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تتسم بحسن الجوار والتقارب الجغرافي، وأنها علاقات تاريخية ذات وجوه تعاونية متعددة.