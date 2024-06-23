عملية عسكرية مشتركة للحوثيين والمقاومة الإسلامية تضرب سفنًا في إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الأحد، بأنها نفذت عملية عسكرية مشتركة مع جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي. حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيي سريع، أن الهجوم شمل أيضًا السفينة "شورثورن إكسبريس" في البحر المتوسط، باستخدام طائرات مسيرة.

وجاء في بيان الحوثيين أن "العملية الأولى استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا، منها سفينتان ناقلتا إسمنت، وأخريان سفينتا شحن عامة، تابعة لشركات خرقت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك باستخدام عدد من الطائرات المسيرة."

وأضاف البيان: "العملية الأخرى استهدفت السفينة "شورثورن إكسبريس" في البحر الأبيض المتوسط وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، باستخدام عدد من الطائرات المسيرة."