كوبا أمريكا 2024| منتخب الإكوادور يتقدم على فنزويلا بالشوط الأول بـ10 لاعبين

تقدم منتخب الإكوادور على فنزويلا بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب ليفيس ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

تفوق منتخب الإكوادور على فنزويلا بـ10 لاعبين، رغم الطرد المبكر الذي ضرب صفوفه، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المهاجم إنر فالينسيا الهداف التاريخي للمنتخب الإكوادوري؛ بسبب تدخله العنيف على لاعب المنتخب الفنزويلي في الدقيقة 22.

أحرز جيريمي سارمينتو هدف المباراة الوحيد حتى الآن في الدقيقة 40، ليضع الإكوادور في المقدمة على فنزويلا في الشوط الأول.

كوبا أمريكا 2024

ويشارك منتخب الإكوادور في كوبا أمريكا 2024، ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فنزويلا، المكسيك، وجامايكا.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

وكانت مباراة افتتاح كوبا أمريكا 2024، جمعت بين الأرجنتين وكندا، وانتهت بفوز رفاق الأسطورة ليونيل ميسي بثنائية دون رد.