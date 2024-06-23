آخرهن «كنده علوش».. نجمات عربية وعالمية أصبن بسرطان الثدي

الشجاعة والإرادة في هزيمة هذا المرض هما مفتاح السر الذي هزمت به العديد من النجمات المرض، في حين هزم المرض البعض الآخر منهن، حيث واجهت فنانات عربيات وعالميات مرض سرطان الثدي بعد اكتشافهن إصابتهن به.

آخرهن الفنانة كندة علوش التي لم تسلم من هذا المرض، وتعرضت في الفترة الأخيرة لعدد من التعليقات السلبية بعد التغييرات التي ظهرت على وزنها وشكلها، حتى أعلنت لأول مرة إصابتها بسرطان الثدي، وكشفت عن معاناتها في رحلة العلاج التي استمرت عامًا ونصف.

نرصد في هذا التقرير بعض الفنانات اللاتي أصبن بالسرطان:

كندة علوش بعد إصابتها بالسرطان: شعري وقع بنسبة 60%

كشفت الفنانة كندة علوش عن إصابتها بسرطان الثدي، خلال استضافتها ببرنامج "حلقات خاصة" مع الإعلامية منى الشاذلي، وقالت: "ماما عملت العملية وبدأنا أنا وهي ناخد جلسات الكيماوي مع بعض، وشعري وقع 60 % منه واشتريت باروكة ملبستهاش ووقع من كل راسي، مكانش فيه بؤر بس الحمد لله موقعش كله لكن ماما وقع كله وهي بتخاف مش زيي وكنت ببقى قلقانة وخايفة على خوفها".

وتابعت: "أكتر جملة كنا بنرددها مع بعض طول الوقت الحمد لله، وناس بيقولوا ابتلاء وناس بيقولوا مرض ولا لحظة اتعاملت معاه كده واتعاملت كأنها نعمة وربنا ميزني وعايز يلفت نظري لحاجة ويعلمني حاجات".

وأضافت "علوش": "وفي رحلة الحياة اللي بيعلمك مش بس الحاجات الحلوة مش من النجاح أو السعادة، اللي بيساعدنا الانكسارات والوقعات لحظات الفشل لحظات الضعف، وربنا حب يعلمني من خلال الرحلة دي وعشان كده دايما بقول الحمد لله وأنا أكيد أحسن من ملايين الناس اللي اتعرضوا لنفس المرض بس كانت ظروفهم أسوأ".

إليسا تعلن إصابتها بمرض سرطان الثدي

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا عن إصابتها بسرطان الثدي، من خلال الفيلم الوثائقي "it's ok"، قائلة: "في 26 ديسمبر 2017، خضعت للفحوصات الطبية في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت وكانت نتيجتها إصابتي بالمرحلة الأولى من سرطان الثدي".

وتابعت: "شعرت بالخوف من المرض في البداية، إنها ليست مجرد تجربة، بل معاناة، هذه المرحلة كانت صعبة للغاية، حيث شعرت بالخوف من استئصال الثدي".

وبجانبه، أعلنت إليسا عن تعافيها من مرض سرطان الثدي، وقالت: "انا تعافيت.. قاومت المرض وغلبته.. الكشف المبكر لسرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك.. لا تهمليه.. واجهيه.. افعلي ذلك مش كرمالك، كرمال كل اللي بيحبوكي".

أنجلينا جولي تصاب بسرطان الثدي

أصيبت أنجيلينا جولي بمرض السرطان في عام 2013، وخضعت لعملية استئصال الثدي تجنبًا لإصابتها بالمرض، وذلك بعدما توفيت والدتها وخالتها بالمرض ذاته، التي تركت لها رسالة مؤثرة، وقالت: "أردت أن أكتب هذا لأخبر نساء أخريات أن قرار استئصال الثدي لم يكن سهلًا، لكنني سعيدة للغاية بما اتخذته، يمكنني أن أقول لأولادي إنهم لا يحتاجون للخوف من أن يفقدوني بسبب سرطان الثدي".