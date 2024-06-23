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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| نجم تشيلسي يقود تشكيل منتخب الإكوادور أمام فنزويلا

منتخب الإكوادور
منتخب الإكوادور
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أعلن الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب الإكوادور، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فنزويلا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

يواجه منتخب الإكوادور، اليوم الأحد، فنزويلا على ملعب ليفيس ستاديوم، في لقاء انطلق في الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

يقود موسيس كايسيدو نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، تشكيل منتخب الإكوادور في مباراته ضد فنزويلا.

ويتواجد إنر فالينسيا على رأس هجوم المنتخب الإكوادوري، حيث يعد مهاجم إنترناسيونال البرازيلي، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

ويشارك منتخب الإكوادور في كوبا أمريكا 2024، ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فنزويلا، المكسيك، وجامايكا.

تشكيل منتخب الإكوادور لمواجهة فنزويلا

حراسة المرمى: دومينجيز

خط الدفاع: بريسيانو - توريس - باشو - هينكابي

خط الوسط: فرانكو - بايز - موسيس كايسيدو

وفي الهجوم: يبواه - إنر فالينسيا - سارمينتو.

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