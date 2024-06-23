بالفيديو.. شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل تسريبات حسام حبيب

الأحد 23/يونيو/2024 - 01:06 ص

عرض الإعلامي عمرو أديب، تسجيلًا صوتيًا للفنانة شيرين عبدالوهاب تكشف فيه تفاصيل تسريبات حسام حبيب، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر".

شيرين عبدالوهاب

وقالت شيرين - خلال التسجيل الصوتي: "أخويا باعني وحسام عنده حق"، موضحة أنها سبق وحررت توكيلين أحدهما عام والآخر خاص لشقيقها، وأنها بسبب هذا الأمر تعرضت لخسائر فادحة والدخول في منازعات قضائية، مؤكدة أنها سوف تكشف عن كافة التفاصيل بعد انتهاء النزاع القائم، وذلك احترامًا للقضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة.

وأضافت أنها لا تستطيع حتى الآن نشر أي شيء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ولا تستطيع إدارتها أو التربح منها.

وأوضحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها تهيب الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بها بدون الرجوع إلي ياسر قنطوش المستشار القانوني الخاص بها.

وتابعت: "تعرضت لخسائر فادحة ودخلت في نزاعات قضائية وسأكشف التفاصيل قريبا".

وأصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحفيًا، سردت خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بالمشاكل التي تعرضت لها مؤخرًا، مشيرة الي أنها لا تستطيع حتى الآن نشر أي شئ على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ولا تستطيع إدارتها أو التربح منها.

وأشارت "شيرين" إلى أنها سبق وحررت توكيلين أحدهما عام والآخر خاص لشقيقها، وبسبب ذلك تعرضت لخسائر فادحة والدخول في منازعات قضائية، مؤكدة أنها سوف تكشف عن كافة التفاصيل بعد إنتهاء النزاع القائم، وذلك احترامًا للقضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة.

التسجيل الصوتي لـ شيرين عبد الوهاب

وأضافت "شيرين" خلال التسجيل الصوتي، أنها تهيب الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بها بدون الرجوع إلى ياسر قنطوش المستشار القانوني الخاص بها.

بيان شيرين عبد الوهاب

وجاء البيان كالتالي: ردًا على ما تم نشره فى الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي نالت مني ومن شخصي ومن فني لذلك وجب توضيح الآتي:

"حيث أننى قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لى وهو شقيقي محمد سيد عبدالوهاب حيث أننى قد قمت فى وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملا أرقام 3378 ( رسمي عام )، 3379 ( إدارة مصنفات فنية ) لسنة 2018 توثيق النزهة.

وأضافت شيرين - في البيان: "فقام باستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بى وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل، وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك، حيث إن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية، وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلى معالي النائب العام ما زال طي التحقيق".

وتابعت "عبد الوهاب": "ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بى ولا أستطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أى ربح من أى منصة على السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لى فى خسائر فادحة، حيث قام الأخير بنشر أغنية لى دون علمى، مما تسبب فى منازعات قضائية، حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا، وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدى بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة، ولكن لأسباب غير مفهومة فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوى مرة أخرى والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء".

واختتمت: "وحرصًا مني على احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة، حيث إنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طى التحقيق، لذلك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلى مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش".