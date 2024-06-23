إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين في بلدة الرام شمال القدس

أصيب 6 فلسطينيين، مساء أمس السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. بسحب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وذكرت مصادر طبية في بلدة الرام أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات، حيث تعرض معظمهم لإصابات في الأطراف السفلية نتيجة لإطلاق الجنود النار عليهم بزعم محاولتهم دخول مدينة القدس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المنازل القريبة من الجدار، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان.