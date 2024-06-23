مستشار المناخ العالمي يحذر من ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة في 2050

حذر مستشار المناخ العالمي، وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب الدكتور مجدي علام، من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عن 1.5 درجة في عام 2050.

وأشار علام، خلال حوار خاص مع برنامج بـ"الورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "تن" مساء السبت، إلى أن البشر لديهم إصرار على تدمير النظام المناخي المستقر في الأرض منذ ملايين السنين، مضيفا أن النظام المناخي شديد التعقيد مع طبقات الأرض والسماء، ومن المستحيل التحكم في هذا النظام، وأحيانًا تحدث بعض الظواهر المناخية العنيفة التي تؤدي للزلازل على غرار ما يحدث في جنوب شرق آسيا.

ولفت إلى أن هناك حاجة لإعداد تنسيق كامل بين الجهات العلمية المتخصصة في دراسة الطقس والفلك.