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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قناة إسرائيلية: الأمواج تجرف جزءًا من الرصيف البحري الأمريكي قبالة غزة إلى شاطئ "تل أبيب"

الرصيف البحري الأمريكي
الرصيف البحري الأمريكي قبالة غزة
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ظهر جزء مُنجرف من الرصيف البحري العائم الذي بنته الولايات المتحدة قبالة سواحل غزة عند شاطئ "فريشمان" في تل أبيب. 

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن الرصيف تعرض لأضرار؛ بسبب أمواج البحر الهائجة يوم الجمعة الماضي، وكان لا بد من إزالته لإصلاحه للمرة الثانية منذ أن بدأ عملياته في مايو الماضي، وتم إعادة ربطه واستؤنفت العمليات يوم الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أنه يمكن تفكيك الرصيف في وقت مبكر عما هو مخطط له؛ لأنه لم يفلح في تخفيف نقص الإمدادات التي يعاني منها القطاع الفلسطيني، في ظل غلق إسرائيل للمعابر مع القطاع.

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