الكهرباء: مصر تمتلك شبكة توزيع عملاقة هى الأكثر اتساعًا فى المنطقة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تمتلك شبكة كهربائية عملاقة هى الأكثر اتساعًا فى المنطقة ومن أكبر الشبكات التى تمتلك قدرات توليد تؤهلها؛ لأن تقوم بالدور الاستراتيجى فى مشروعات الربط بين دول العالم إلى جانب ما تمتلكه من مؤهلات علمية ومراكز بحوث وكوادر بشرية وغيرها وأنه بتوقيع مذكرات التفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا تعبر الكهرباء المتوسط وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات وأن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

وتكثف مصر جهودها حاليا للإسراع فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع الشبكة الأوروبية من ناحية ومع شبكات دول الخليج العربي عن طريق الربط مع الشبكة السعودية من ناحية اخرى باعتبار ان ذلك يمثل دخلا قوميا بالعملات الصعبة من خلال الاستغلال الاقتصادى للإمكانات المتاحة غير المستغلة فى محطات التوليد والتى تبلغ اكثر من 40 % وتعظيم القيمة الاقتصادية من الوقود البترولى والغاز بتحويله إلى طاقة كهربائية يتم تصديرها بالأسعار العالمية وفقا لبورصة لندن لدول الجوار والشبكة الأوروبية فى الوقت الذى تحصل فيه الشبكة المصرية على احتياجاتها فى حالات الطوارئ من هذه الشبكات.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان هناك جهودا مكثفة يتم بذلها لسرعة تنفيذ مشروعات الربط مع الشبكة الأوروبية فى ظل الاهتمام الأوروبي بهذا المشروع وان هناك وفود متعددة تزور مصر لاستكمال الإجراءات التنفيذية لذلك وأن مصر اتخذت كافة الاستعدادات لتكون محور رئيسى لمشروعات الربط العالمى من خلال إعادة بناء الشبكة وتقويتها وان السنوات الاخيرة شهدت اقامة مشروعات لإنتاج ونقل الكهرباء بتكلفة 630 مليار جنية حيث تم اقامة 31 وحدة توليد وإنتاج طاقة كهربائية الى جانب مجمع بنبان للطاقة الشمسية التى تم إنجازها بإجمالى قدرات تصل إلى اكثر من 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالى ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالى ( 59 جيجاوات لعدد 75 وحدة توليد.

وذكر في تصريحات صحفية سابقة، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مشروعات الربط مع أوروبا ومع الدول العربية ومن المقرر بعد الربط مع إيطاليا تصدير 3 آلاف ميجا وات من الكهرباء النظيفة وهناك عرض إماراتي لتمويل هذا المشروع كما أن دراسات الربط مع اليونان تستهدف تصدير 3 آلاف ميجا وات اخرى وقد قام جهاز تنظيم الطاقة اليوناني بوضع مشروع الربط مع مصر ضمن أولوياته وان الاتحاد الاوروبي اعلن عن استعداده لتوفير 2 مليار دولار لتنفيذ المشروع البالغ تكلفته حوالي 4 مليار يورو وقد تم التفاوض مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في انزال الكابلات البحرية لتنفيذ هذا المشروع وتم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، وتم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان وتهدف إلى إنشاء إطار عام للتعاون لتمكين تنفيذ المخطط الزمني وتسهيل إجراءات التصاريح وتطوير وتنفيذ المشروع.

وأشارت وزارة الكهرباء الى الاستعدادات التى اتخذت لدعم الشبكة القومية لتنفيذ هذه المشروعات وان استثمارات قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية فى مجال انتاج الكهرباء بلغت اكثر من 355 مليار جنيه وتم تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء بإجمالى استثمارات حوالى 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة وبلغت استثمارات مشروعات التوزيع حوالى 190 مليار جنيه وأن الزيادة فى إنتاج الكهرباء بلغت حوالى 30 جيجاوات، وهو رقم غير مسبوق وأثار الإعجاب فى العديد من المحافل الدولية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها انه تم تطوير خطوط نقل الكهرباء جهد 500 ك.ف بما ينناسب مشروعات الربط الكهربائى المستهدف تنفيذها حاليا ومستقبلا لتكون الشبكة القومية جاهزة لهذه المشروعات حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالى اطوال 4613 كم وبنسبة زيادة قدرها 150 %عن وضع الشبكة عام 2014 وتطور سعات محطات محولات جهد 500 ك.ف تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالى سعات 33375 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 340 %عن وضع الشبكة عام 2014.