يورو 2024.. منتخب بلجيكا يتقاسم صدارة المجموعة الخامسة مع رومانيا

حقق منتخب بلجيكا فوزًا ثمينًا على رومانيا بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب راين إنرجي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب بلجيكا بهدف للا شئ، بعدما سيطر على مجريات اللعب، ونجح في قص شريط أهداف المباراة مبكرًا.

افتتح يوري تيليمانس التهديف في الدقيقة الثانية من تسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء، بعد تمريرة من روميلو لوكاكو.

وفي الشوط الثاني، سجل لوكاكو هدفًا في الدقيقة 64 ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وأضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 79، بعدما استغل خطأ مدافع منتخب رومانيا.

وكان المنتخب البلجيكي خسر في مباراة الجولة الأولى أمام سلوفاكيا بهدف دون رد.

مباراة بلجيكا ضد رومانيا

وبتلك النتيجة، تقاسم منتخب بلجيكا صدارة المجموعة الخامسة من مجموعات يورو 2024 مع منتخب رومانيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، بالتساوي مع سلوفاكيا وأوكرانيا ثالث ورابع الترتيب.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.