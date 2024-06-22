قيادي فلسطيني: انضمام "بن غفير" لهيئة الأمن المصغرة يعزز رؤية "نتنياهو" في استمرار الحرب

أكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن انضمام وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى هيئة الأمن المصغرة، التي شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيؤدي إلى تصاعد التطرف والإجراءات القمعية في الضفة الغربية، معززًا رؤية نتنياهو في ضرورة استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة.

وأشار مجدلاني خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم السبت إلى أن جميع أطراف التحالف في حكومة نتنياهو يرون أن استمرار هذا التحالف يخدم مصالحهم، حيث يدركون أن وقف الحرب سيؤدي إلى دعوة لانتخابات مبكرة وقد يؤدي إلى سقوط التحالف الحالي من السلطة.

وفيما يتعلق بالرصيف الأمريكي العائم في غزة، أوضح مجدلاني أن الرصيف العائم كان له أكثر من هدف، حيث يرمز إلى دعم الولايات المتحدة الإنساني والإغاثي للقطاع، وفي الوقت نفسه يعتبر رسالة داخلية توجه للناخبين والقوى التقدمية في الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى الجاليات العربية والإسلامية.