شيرين عبدالوهاب: "" أخويا باعني وحسام عنده حق"

السبت 22/يونيو/2024 - 11:55 م

قالت النجمة شيرين عبد الوهاب:" أخويا باعني وحسام عنده حق"، موضحة أنها سبق وحررت توكيلين أحدهما عام والآخر خاص لشقيقها، وأنها بسبب هذا الأمر تعرضت لخسائر فادحة والدخول في منازعات قضائية، مؤكدة أنها سوف تكشف عن كافة التفاصيل بعد انتهاء النزاع القائم، وذلك احترامًا للقضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة.

وأضافت في تسجيل صوتي ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب المذاع على قناة MBC مصر، مساء اليوم السبت، أنها لا تستطيع حتى الآن نشر أي شئ على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ولا تستطيع إدارتها أو التربح منها.

وأوضحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها تهيب الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بها بدون الرجوع إلي ياسر قنطوش المستشار القانوني الخاص بها.

شيرين عبدالوهاب: تعرضت لخسائر فادحة ودخلت في نزاعات قضائية وسأكشف التفاصيل قريبا

وأصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحفيًا، سردت خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بالمشاكل التي تعرضت لها مؤخرًا، مشيرة الي أنها لا تستطيع حتى الآن نشر أي شئ على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ولا تستطيع إدارتها أو التربح منها.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب أنها سبق وحررت توكيلين أحدهما عام والآخر خاص لشقيقها، وأنها بسبب هذا الأمر تعرضت لخسائر فادحة والدخول في منازعات قضائية، مؤكدة أنها سوف تكشف عن كافة التفاصيل بعد إنتهاء النزاع القائم، وذلك احترامًا للقضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة.

وأضافت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تهيب الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بها بدون الرجوع إلي ياسر قنطوش المستشار القانوني الخاص بها.

تفاصيل بيان شيرين عبد الوهاب

وجاء البيان كالتالي: إزاء ما تم نشره فى الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الإجتماعى نالت منى ومن شخصي ومن فنى لذلك وجب توضيح الأتى:

"حيث أننى قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لى وهو شقيقى / محمد سيد عبدالوهاب حيث أننى قد قمت فى وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوه والثقة بيننا يحملا أرقام 3378 ( رسمي عام )، 3379 ( إدارة مصنفات فنية ) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام بإستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو / محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الإجتماعى الخاصة بى وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لايبيح له التعاقد علي إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلي معالي النائب العام مازال طي التحقيق ".