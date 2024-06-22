شيرين عبد الوهاب تروي التفاصيل الكاملة لأزمتها الأخيرة

قامت النجمة شيرين عبد الوهاب، بالتعليق الصوتي من خلال برنامج الحكاية مع عمرو أديب المذاع على قناة MBC مصر، مساء اليوم السبت، حيث سردت خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بالمشاكل التي تعرضت لها مؤخرًا، مشيرة الي أنها لا تستطيع حتى الآن نشر أي شئ على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ولا تستطيع إدارتها أو التربح منها.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب أنها سبق وحررت توكيلين أحدهما عام والآخر خاص لشقيقها، وأنها بسبب هذا الأمر تعرضت لخسائر فادحة والدخول في منازعات قضائية، مؤكدة أنها سوف تكشف عن كافة التفاصيل بعد إنتهاء النزاع القائم، وذلك احترامًا للقضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة.

وأضافت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تهيب الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بها بدون الرجوع إلي ياسر قنطوش المستشار القانوني الخاص بها.