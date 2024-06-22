جريمة أسرية بشعة.. مدمن يقتل شقيقه ويصيب الآخر في مدينة نصر

شهدت مدينة نصر جريمة أسرية بشعة، بعد أن أقدم شاب مدمن للمواد المخدرة، علي قتل شقيقه وإصابة شقيقه الآخر، بسبب محاولتهما منعه من تناول المواد المخدرة.

وردت إشارة من المستشفي العام، لضباط مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، مفادها استقبال شقيقين احدهما متوفي والآخر في حالة حرجة، جراء تعرضهما للطعن.

وبالانتقال والفحص تبين طعن الضحايا علي يد شقيقهم الثالث، مدمن للمواد المخدرة، بسبب قيامهما بمحاولة منعه من تناول المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.