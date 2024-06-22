ads
الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جريمة أسرية بشعة.. مدمن يقتل شقيقه ويصيب الآخر في مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مدينة نصر جريمة أسرية بشعة، بعد أن أقدم شاب مدمن للمواد المخدرة، علي قتل شقيقه وإصابة شقيقه الآخر، بسبب محاولتهما منعه من تناول المواد المخدرة.

وردت إشارة من المستشفي العام، لضباط مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، مفادها استقبال شقيقين احدهما متوفي والآخر في حالة حرجة، جراء تعرضهما للطعن.

وبالانتقال والفحص تبين طعن الضحايا علي يد شقيقهم الثالث، مدمن للمواد المخدرة، بسبب قيامهما بمحاولة منعه من تناول المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

مدمن يطعن شقيقه بمدينة نصر ويصيب شقيقه