أوكرانيا تتسلم ذخيرة بقيمة 800 مليون يورو من صربيا

تسلمت أوكرانيا ذخيرة بقيمة 800 مليون يورو من صربيا، التي تعمل على زيادة مبيعاتها من الذخيرة إلى الغرب، والتي تجد طريقها بعد ذلك إلى أوكرانيا عبر دول ثالثة.

وذكرت وكالة (يوكرينفورم) أن كمية صادرات الذخيرة من صربيا التي دخلت أوكرانيا منذ بداية الحرب الشامل عبر أطراف ثالثة تبلغ حوالي 800 مليون يورو، وأكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش هذا الرقم.

وتناول فوتشيتش الوضع الحالي فيما يتعلق بصادرات الأسلحة على أنه فرصة تجارية، وأصر على أنه لن ينحاز إلى أي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية، وقال أن هذا جزء من نهضتهم الاقتصادية، مشددا على أهميته، وأضاف أنهم في الوقت الذي يصدرون الذخيرة لا يمكنهم التصدير إلى أوكرانيا أو روسيا، ومع ذلك، فقد حصلوا على العديد من العقود مع الأمريكيين والإسبان والتشيك وغيرهم.

وتابع أنه حتى لو كان يعرف أين انتهى الأمر بتلك الذخيرة المباعة، فهذا ليس من شأنه، مشيرا إلى حجم الصادرات البالغ 800 مليون يورو ليس على عام واحد بل يمكن أن يكون على مدار عامين أو ثلاثة.

وقال فوتشيتش إن وظيفته هي التأكد من أنهم يتعاملون مع ذخائرهم بشكل قانوني ويبيعونها بشكل مناسب، وشدد على مسؤوليته في رعاية شعبه، وقال "إن صربيا لديها أصدقاء في كييف وموسكو".

ووفقا للرئيس الصربي فإن الأسلحة الصربية أرخص من الأسلحة الغربية، وبالتالي فإن حجم صادرات الذخيرة من صربيا يمكن أن تزيد.