"أفريكسيم بنك" يطلق شركة إفريقيا للتجارة لدعم صغار المزارعين بالقارة

أطلق البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) على هامش اجتماعاته السنوية في ناسو بجزر الباهاما شركة (ATDC) برأس مال يبلغ مليار دولار والتي تهدف إلى تمكين صغار المزارعين من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الترويج وتوزيع منتجاتهم لتعزيز المشاركة بنشاط في أسواق التجارة الإقليمية والعالمية.

وشهد توقيع الاتفاق - بحسب بيان نشر عبر موقع البنك - رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بنديكت أوراما والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني وذلك على هامش الاجتماعات السنوية التي عقدت في الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري حيث وقعت ساماليا زوبيرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية وجاجان جوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Arise Integrated Industrial Platforms، ATDC

وعقدت الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسيم بنك) في ناسو بجزر البهاما في الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري بهدف تعزيز الروابط بين إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي المنطقة السادسة للاتحاد الإفريقي تحت عنوان "ملكية مصائرنا: الرخاء الاقتصادي على منصة أفريقيا العالمية".