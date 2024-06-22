رسميًا.. بغداد بونجاح مستمر في الدوري القطري

أعلن نادي الشمال القطري، مساء اليوم السبت، عن تعاقده مع المهاجم الجزائري المخضرم بغداد بونجاح في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي السد.

انتهى عقد بغداد بونجاح مع نادي السد القطري بنهاية الموسم المنصرم، بعد مسيرة حافلة دامت 8 سنوات، حقق خلالها العديد من الإنجازات مع الفريق.

وكان بونجاح، ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة الماضية، إلا أن المفاجأة كانت بانتقاله إلى الشمال، ليستمر في الدوري القطري بعد رحيله عن السد.

بغداد بونجاح ينضم إلى الشمال القطري

ونشر نادي الشمال بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» "منصة إكس"، أكد خلاله ضم بغداد بونجاح إلى صفوف الفريق، دون الكشف عن مدة العقد أو قيمة راتب اللاعب.

ويعد بونجاح من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة الجزائرية، حيث أسهم في تتويج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

كما حقق بونجاح العديد من الإنجازات مع نادي السد، حيث توج معه ببطولة الدوري القطري 6 مرات، وكأس أمير قطر 5 مرات، وكأس قطر 3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرة واحدة.

ويأمل نادي الشمال أن يساهم بغداد بونجاح في تحسين نتائج الفريق في الموسم المقبل، خاصة بعدما احتل المركز التاسع في دوري نجوم قطر الموسم الماضي.